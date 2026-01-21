Ir al contenido principal

Foto: Crit Tolima

La Presidencia de la República público la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata postulándolo al cargo de ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián.

El nuevo ministro es un líder indígena, integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia. No posee estudios superiores, y tampoco tiene experiencia en cargo público.

Acosta Zapata es el cuarto ministro de la Igualdad del gobierno de Gustavo Petro. Por esta cartera pasaron la vicepresidenta Francia Márquez, Carlos Rosero y Juan Carlos Florián, a quien el primer mandatario pidió la renuncia en días pasados.

