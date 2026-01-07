Ir al contenido principal

La posibilidad de una reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos en la Casa Blanca ha despertado expectativas, pero también interrogantes, tras conocerse versiones sobre un reciente contacto telefónico entre ambos jefes de Estado y una eventual invitación oficial a Washington.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca y a la Casa de Nariño, la conversación se habría producido el miércoles 7 de enero y se habría extendido por cerca de 40 minutos. Posteriormente, el presidente estadounidense señaló en sus redes sociales que el diálogo permitió abordar desacuerdos recientes, en particular aquellos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, y manifestó su disposición a reunirse “próximamente” con el mandatario colombiano.

Según ese mismo mensaje, el Departamento de Estado y la Cancillería de Colombia estarían adelantando los arreglos diplomáticos necesarios para concretar el encuentro en Washington, lo que marcaría un nuevo capítulo en una relación bilateral que ha atravesado momentos de tensión en los últimos meses.

Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de controversia. Sobre la mesa ha surgido una duda clave: la viabilidad real de una visita oficial de Petro a Estados Unidos, dado la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, así como también de algunos de sus familiares y funcionarios, en la Lista Clinton.

Te puede interesar: Gustavo Petro reacciona a las advertencias de Trump: «por la Patria tomaré de nuevo las armas»

De existir una sanción de ese tipo, esta podría representar un impedimento legal para el ingreso del mandatario colombiano a territorio estadounidense, lo que contrastaría con la narrativa de una reunión en la Casa Blanca.

Así las cosas, de concretarse una invitación formal, esta implicaría necesariamente que no hay obstáculos legales vigentes para su ingreso, o que se trataría de un encuentro bajo un marco diplomático excepcional. Otros, en cambio, consideran que el anuncio podría responder más a un gesto político de distensión que a una cita plenamente definida.

Alejandro Poveda

[email protected]
