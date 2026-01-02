Ir al contenido principal

La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio debate en la opinión pública.

El pronunciamiento del congresista se dio en un contexto de alta tensión política interna y en medio de discusiones sobre la postura del Gobierno nacional frente al conflicto en Medio Oriente y su relación diplomática con Israel. Desde el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados del judaísmo, Polo Polo aseguró haber orado por Colombia y aprovechó el acto para lanzar críticas directas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, el representante afirmó que pidió a Dios que la izquierda no vuelva al poder en el país y solicitó perdón, en nombre de Colombia, por lo que calificó como acciones del actual Gobierno en contra del pueblo de Israel. El mensaje, difundido el último día del año, se viralizó rápidamente y provocó reacciones encontradas en distintos sectores políticos y sociales.

Te puede interesar: Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

Mientras simpatizantes del congresista respaldaron sus declaraciones y las interpretaron como un gesto de solidaridad con Israel, sectores críticos cuestionaron el uso de un escenario religioso internacional para expresar posiciones políticas partidistas. También se plantearon interrogantes sobre los límites entre las creencias personales, el ejercicio de la función pública y la representación simbólica del país en el exterior.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial frente a las declaraciones. No obstante, el episodio reavivó el debate sobre el grado de confrontación política en Colombia y evidenció cómo los discursos de figuras públicas continúan profundizando la división ideológica en el país, incluso en escenarios internacionales.

