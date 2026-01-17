La decisión de quienes integran la consulta de la centro derecha de aceptar la llegada del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y rechazar la del exministro del Interior, Daniel Palacios, generó polémica en el mundo político del país.

Aunque se pensó que el exministro podría llegar a este grupo, causó sorpresa la negativa a aceptarlo.

La razón: la postura tan fuerte que ha presentado Daniel Palacios frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y al sector de la izquierda. Integrantes de la Gran Consulta como el exdirector del DANE y exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, consideran que expresiones como las que ha dado el exministro no convienen en una democracia que se precia de ser sana.

Lo extraño es que la candidata Vicky Dávila, también ha expresado mensajes fuertes contra la persona de Gustavo Petro, algo que en este caso, parece no importarle a Oviedo.

