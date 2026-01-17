Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La decisión de quienes integran la consulta de la centro derecha de aceptar la llegada del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y rechazar la del exministro del Interior, Daniel Palacios, generó polémica en el mundo político del país.

Aunque se pensó que el exministro podría llegar a este grupo, causó sorpresa la negativa a aceptarlo.

La razón: la postura tan fuerte que ha presentado Daniel Palacios frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y al sector de la izquierda. Integrantes de la Gran Consulta como el exdirector del DANE y exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, consideran que expresiones como las que ha dado el exministro no convienen en una democracia que se precia de ser sana.

Lo extraño es que la candidata Vicky Dávila, también ha expresado mensajes fuertes contra la persona de Gustavo Petro, algo que en este caso, parece no importarle a Oviedo.

Nota recomendada: El partido que podría resucitar la candidatura de Daniel Quintero

Periodista Infiltrado

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo

La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Siga leyendo

Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
Siga leyendo

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo