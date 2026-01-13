Foto: Colprensa

El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia.

En su cuenta de X, ‘Matador’ escribió que la congresista Paloma Valencia no se “dirige al país”, sino que se “digiere el país”. Acto seguido, publicó unas fotografías comparando el cuerpo de la senadora con el del busto de la paloma de la paz.

Así mismo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la publicación de Matador como un acto de discriminación contra la mujer en la política..

