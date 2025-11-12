Regaño de la MOE a los partidos de oposición

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, desde la reunión citada por la Misión de Verificación de la ONU, hizo un fuerte llamado de atención a los partidos de oposición al gobierno de Gustavo Petro, por no asistir a las reuniones del Comité de Garantías Electorales.

Para Alejandra Barrios es preocupante la ausencia de estos partidos en estas mesas porque es aquí donde se tratan los y se abordan asuntos en donde cada actor político manifiesta sus preocupaciones.

«Si no asisten los partidos de oposición lo que se está haciendo es un vacío al proceso democrático.. eso es lo grave (…). Nunca la oposición se había retirado de la mesa de las comisiones de seguimiento electoral», afirmó la directora de la MOE.

Alejandra Barrios hizo la invitación para que la oposición regrese a estas reuniones en donde asisten varias entidades del Estado como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, la Registraduría, etc., que tienen que ver con lo electoral y la seguridad en los diferentes territorios del país.