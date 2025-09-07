Foto: Tomada de instagram

El Partido Liberal en su intención de aumentar el número de curules en el Senado obtenidas en 2022, busca llevar a sus filas a personas que garanticen seguridad en la elección.

Por lo anterior, muchos dan por hecho la llegada del exsenador del departamento de Santander, Richard Aguilar, a la lista al Senado del liberalismo.

De concretarse esta posibilidad, Aguilar deberá compartir bancada con el también excongresista, Horacio José Serpa, quien hace parte del político rival en el mismo departamento, y quien parece resuelto a regresar al Senado.

