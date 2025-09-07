Ir al contenido principal

Foto: Tomada de instagram

El Partido Liberal en su intención de aumentar el número de curules en el Senado obtenidas en 2022, busca llevar a sus filas a personas que garanticen seguridad en la elección.

Por lo anterior, muchos dan por hecho la llegada del exsenador del departamento de Santander, Richard Aguilar, a la lista al Senado del liberalismo.

De concretarse esta posibilidad, Aguilar deberá compartir bancada con el también excongresista, Horacio José Serpa, quien hace parte del político rival en el mismo departamento, y quien parece resuelto a regresar al Senado.

Confidencial Noticias

[email protected]
Líderes comunales son el principal blanco de la violencia política en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
Por: Doris Santa Fe Lejos de desaparecer, la violencia política en Colombia se ha reconfigurado. En 2025 ya no se mide solo en cifras: se siente en el miedo de quienes hacen campaña en los territorios. Aunque los registros muestran menos casos que en años…
Siga leyendo

Operación conjunta de las Fuerzas Militares permite la captura de alias Grillo

| Confidencial Noticias | ,
Tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional, en articulación con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 32, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron la captura de alias Grillo, de 26 años, quien llevaba más de 5 años…
Siga leyendo

Podcast: Manolito Salazar revela que el expresidente Álvaro Uribe estará en la lista al Senado del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
El periodista Manolito Salazar detalla la manera como se están armando las listas a Senado y Cámara y asegura que el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, buscará una curul por el Centro Democrático.
Siga leyendo

Movimiento político de Mauricio Lizcano se quedó sin personería jurídica

| Confidencial Noticias | , ,
La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería del movimiento político ‘Gente En Movimiento’ del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. La célula del alto tribunal determinó que no cumple con los requisitos para considerarse en calidad de…
Siga leyendo

Capturan al autor material del atentado al periodista Gustavo Chicangana

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Cortesía de Guaviare Estéreo La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron captura a a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, el pasado 5…
Siga leyendo