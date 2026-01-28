Crónica de Doris Santa Fe

Roger Carrillo habla de Bogotá no como un punto de origen, sino como el escenario donde se fue construyendo su historia y desde el cual hoy busca representarla. Nació en el Caribe colombiano; sin embargo, se considera bogotano por adopción, pues fue la capital la que terminó moldeando su vida personal, académica y política. Tras más de 38 años viviendo en la ciudad, Carrillo no solo la conoce desde las aulas y las calles, sino también desde el ejercicio público, una experiencia que hoy lo impulsa a aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá, como candidato del Partido Conservador.

Precisamente en la capital se formó como economista y profundizó su interés por lo público a través de estudios en alta gerencia de economía pública, gerencia financiera y altos estudios internacionales. Esa trayectoria académica y técnica respalda hoy su candidatura, con la que busca incidir en los grandes debates económicos y presupuestales del país. Desde el Congreso, Carrillo asegura que su propósito es poner esa experiencia al servicio de Bogotá y de las decisiones que definen el rumbo financiero y social de la nación.

La política no apareció en su vida como una revelación tardía. En su familia, el ejercicio político hacía parte de la cotidianidad: padres y abuelos participaron activamente en ella, lo que le permitió entender desde muy joven que la política no es solo una competencia electoral, sino una responsabilidad permanente. Fue en el colegio y, más tarde, en la universidad, donde esa herencia se transformó en vocación y, con el tiempo, en proyecto de vida.

Antes de aspirar a un cargo propio, Carrillo recorrió el camino acompañando a otros. Estuvo en campañas al Congreso y a la Presidencia de la República, aprendiendo desde adentro las dinámicas de los partidos y del ejercicio electoral. Años después decidió dar el paso en nombre propio y fue elegido concejal de Bogotá por dos periodos consecutivos, entre 2011 y 2019, consolidándose como el dirigente con mayor votación del Partido Conservador en la capital.

Carrillo habla con orgullo de haber representado a los capitalinos desde una de las credenciales más importantes de la ciudad: la del Concejo de Bogotá. Para él, ese paso no se limitó a ocupar un cargo público, sino que significó un proceso de construcción política, de formación de ideales y de fortalecimiento partidista. En ese recorrido reconoce la influencia de alianzas duraderas, como la que ha mantenido durante más de 30 años con el senador Efraín Cepeda Sarabia, su amigo y compañero de ruta, a quien ha acompañado en reiteradas aspiraciones al Senado de la República y con quien asegura haber hecho escuela política.

Su paso por el Concejo dejó iniciativas que aún hoy hacen parte de la agenda distrital. Lideró la creación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana, impulsó el Instituto Distrital de Turismo y promovió acuerdos que permitieron alivios tributarios a ciudadanos en mora, evitando embargos y ofreciendo un respiro a familias que atravesaban momentos económicos difíciles. Para Carrillo, esos logros reflejan una forma de hacer política que escucha y responde a las realidades concretas de la gente.

Lejos de los recintos oficiales, Roger Carrillo se define desde lo esencial: esposo y padre. Comparte su vida con su esposa y con su única hija, de 21 años, próxima a graduarse en Relaciones Internacionales y Comunicación Social. Reconoce que la política exige renuncias, especialmente en tiempos de campaña, cuando la agenda se extiende y el tiempo personal se ve reducido por recorridos y compromisos constantes. Aun así, habla con gratitud del respaldo firme de su hogar y reconoce en su hija no solo un apoyo fundamental, sino una aliada cercana y comprometida con sus proyectos, acompañada también por el entusiasmo discreto de sus amigas.

Pero si hay un tema que ha marcado su sensibilidad y ha dejado huella en su vida pública, es el de los adultos mayores. Las visitas constantes a ancianatos y el contacto directo con abuelos en situación de abandono lo enfrentaron a una realidad que describe como profundamente dolorosa. Allí encontró historias de soledad, de pobreza extrema y de olvido, incluso por parte de las propias familias: personas que trabajaron toda su vida, que formaron hogares y aportaron a la sociedad, pero que no lograron acceder a una pensión y hoy enfrentan la vejez en condiciones difíciles, muchas veces indignas.

Ese contacto directo con la realidad fue el detonante de una de sus principales propuestas: la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor. Para Carrillo, no se trata únicamente de una política pública, sino de una deuda social que el Estado debe saldar, garantizando una vejez digna, atención integral y calidad de vida para quienes construyeron el país antes que nosotros.

Bogotá vive con miedo. Los homicidios, los hurtos, el fleteo y el sicariato ya no son hechos aislados, sino parte de una rutina que golpea barrios enteros y deja a miles de ciudadanos sintiéndose desprotegidos. La seguridad en la capital se ha deteriorado de manera evidente y las cifras confirman lo que se percibe en las calles.

El déficit es claro: a la ciudad le faltan 8 mil policías para garantizar presencia real en las localidades. Sin uniformados suficientes y sin cámaras de alta resolución que permitan prevenir y judicializar el delito, la respuesta del Estado se queda corta frente al avance de la criminalidad.

A esta realidad se suma una justicia lenta y un sistema penitenciario que, lejos de disuadir, ha perdido autoridad. De ahí la propuesta de una cárcel de máxima seguridad en Bogotá, donde los delitos más graves reciban sanciones ejemplares y efectivas.

Advierte que estas decisiones no pueden seguir aplazándose. La seguridad también se construye con presupuesto, planificación y voluntad política. Por eso, como economista, ve en la Comisión Tercera o Cuarta de la Cámara el espacio clave para convertir la preocupación ciudadana en acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a la capital.

Defensor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, Carrillo insiste en la necesidad de cuidarla, protegerla y fortalecerla desde los valores. Considera que solo con familias sólidas es posible formar jóvenes con principios cristianos, éticos y morales, un proceso que, afirma, comienza en el hogar y se refuerza en los colegios. A su juicio, el Estado tiene una responsabilidad ineludible en la construcción de cultura ciudadana y en la protección de las familias, las mujeres y los jóvenes, así como en el abordaje de la salud mental, una problemática que hoy afecta de manera creciente a los hogares. Son, dice, temas que deben asumirse con seriedad desde el Congreso de la República.

En lo personal, se declara católico y cristiano. Practica su fe, asiste a misa y se define como un hombre temeroso de Dios, convicción que asegura guía su vida familiar, su ejercicio político y su visión de país. Insiste en que la política, pese a la desconfianza que genera, sigue siendo una herramienta necesaria para transformar realidades y servir al país.

