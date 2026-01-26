El precandidato y excongresista, Roy Barreras, durante su reciente visita a la ciudad de Popayán (Cauca), afirmó que la consulta del Pacto Amplio debe superar en votación a la de la centro derecha.

Roy Barreras elevó la expectativa de participación para la consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de marzo, al proponer una meta de 8 millones de votos, superando la previsión inicial de 6 millones.

“He recibido tanto entusiasmo a lo largo y ancho de Colombia de sectores independientes, liberales, verdes y de distintos sectores sociales que ahora sé que vamos a sacar muchos más votos de los 6 millones que yo había previsto. Así que el resultado deben ser 8 millones de votos para duplicar los 4 millones que va a sacar la consulta uribista”, puntualizó.

