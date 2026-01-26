Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El precandidato y excongresista, Roy Barreras, durante su reciente visita a la ciudad de Popayán (Cauca), afirmó que la consulta del Pacto Amplio debe superar en votación a la de la centro derecha.

Roy Barreras elevó la expectativa de participación para la consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de marzo, al proponer una meta de 8 millones de votos, superando la previsión inicial de 6 millones.

“He recibido tanto entusiasmo a lo largo y ancho de Colombia de sectores independientes, liberales, verdes y de distintos sectores sociales que ahora sé que vamos a sacar muchos más votos de los 6 millones que yo había previsto. Así que el resultado deben ser 8 millones de votos para duplicar los 4 millones que va a sacar la consulta uribista”, puntualizó.

Nota recomendada: Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia niega división en el Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial del Centro Democrático y senadora de la república, defendió su elección como aspirante oficial del uribismo, luego de conocer la carta en la que el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie y esposo de la congresista, María…
Siga leyendo

Lafaurie y Cabal no quieren seguir en el uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia…
Siga leyendo

Clara López no está convencida de ir a la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López anunció su decisión de no participar en la consulta del Pacto Amplio en donde estarán los precandidatos, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. «Estoy optando por ser candidata presidencial sin ir a las…
Siga leyendo

Iván Cepeda ganaría las elecciones presidenciales, según encuesta del CNC

| Confidencial Noticias | , ,
Según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) divulgada por la Revista Cambio, que mide la intención de voto para las elecciones presidenciales, si la primera vuelta fuera mañana, Iván Cepeda ganaría con un 33,4%, el segundo lugar sería…
Siga leyendo

Carta de los órganos de control y la Registraduría al CNE pidiendo claridad para las consultas

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo. Además de pedir prontitud en la definición de…
Siga leyendo