El exsenador y exembajador, Roy Barreras, anunció de manera oficial su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento, La Fuerza de la Paz.

Roy Barreras confirma además su intención de participar en la consulta de marzo del Frente Amplio, con la idea de buscar un único candidato de la centro izquierda que una a las diferentes tendencias para enfrentar al candidato de la derecha.

«Hoy inicio el camino que nos llevará a la Presidencia de la República de Colombia para unir a nuestro país para resolver lo que hay que resolver ”, afirmó en su discurso.

En las últimas semanas, el ahora candidato a la presidencia ha tenido conversaciones con el Partido de la U y ha lanzado frases de coqueteo con el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras.

Nota recomendada: Elogios de Roy Barreras a Germán Vargas Lleras

En la presentación de su campaña presidencial, Roy Barreras, prometió recuperar la seguridad en los territorios, trabajar por la no discriminación y luchar para cerrar las brechas de la inequidad en la sociedad colombiana.

