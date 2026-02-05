El candidato presidencial, Sergio Fajardo, descartó su participación en la ‘Consulta de las Soluciones’ inscrita en las últimas horas por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López y el exdefensor, Leonardo Huertas.

El exgobernador confirmó su decisión a través de cuenta de X, en donde confirmó que irá directo a la primera vuelta.

«Estamos construyendo una Nueva Mayoría que convoque desde una izquierda moderada, hasta una derecha moderada. Una mayoría amplia, serena y que pueda construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y luchar contra la corrupción. Ese objetivo no se consigue en el marco de las consultas. Por eso, voy directo a la primera vuelta presidencial», escribió Fajardo en la red social.

De esta manera, la Consulta de las Soluciones se queda sin una pieza importante como lo es el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. El exalcalde de Cali, Maurice Armitage también descartó del todo su participación en este grupo.

