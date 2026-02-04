La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el exsecretario de Educación de Pereira, Leonardo Huerta, inscribieron ante la Registraduría Nacional Electoral la ‘Consulta de las Soluciones’, con la idea de elegir un candidato presidencial de centro.

De acuerdo con la exalcaldesa y exsenadora, Claudia López, con esta consulta se pretende que los colombianos tengan la posibilidad de elegir un opción alejada de los extremos políticos.

“Esta consulta no es contra nadie, es a favor de Colombia. Es una invitación a dejar atrás los

gritos y a decidir con serenidad cómo garan1zamos salud que funcione, seguridad para vivir

tranquilos y educación para que la vida sí alcance”, afirmó Claudia López.

Leonardo Huertas por su parte dijo: «Esta consulta le devuelve la palabra a la gente común, a quienes trabajan, cuidan y cumplen. No se trata de promesas vacías, sino de soluciones posibles, construidas desde el conocimiento del territorio y la experiencia real en lo público”.

Los candidatos coincidieron en señalar que durante las próximas semanas buscarán el apoyo ciudadano en medio de una sana competencia, y que mantendrán las puertas abiertas a otros candidatos que tengan coincidencias en las propuestas acordadas por la Consulta de las Soluciones.

Se espera la decisión del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien ha dicho que está pensando en si inscribe su nombre en esta consulta.

