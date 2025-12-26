Miles de familias se han visto afectadas por el cruce de balas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias en Norte de Santander, alertó la Defensoría del Pueblo.

Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias del Frente 33, se presentaron en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, donde según informó la Defensoría, hay personas heridas.

“Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, dijo la Defensora, Iris Marín.

