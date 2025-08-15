Confidencial Noticias
La presidencia de la república publicó la hoja de vida del Alfredo Saade, designándole en el cargo de embajador de Colombia en Brasil.
De esta manera, Saade dejará el cargo de jefe de gabinete del Gobierno Nacional y pasa ahora a la diplomacia del país vecino, cargo que venía desempeñando Guillermo Rivera.
Al parecer, Alfredo Saade ocuparía este cargo para salvarse de la destitución de la Procuraduría General de la Nación, quien le investigaba disciplinariamente por irregularidades en el contrato para la expedición de pasaportes.
