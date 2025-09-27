El senador Antonio Correa dio a conocer su desacuerdo con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública en la lucha contra la extracción minera que no cumple con las condiciones adecuadas y que destruye el medio ambiente.

El congresista dice que en lugar de destruir esta maquinaria, es mejor entregarla a campesinos para que puedan ejercer su actividad agraria.

Nota recomendada: La nueva estrategia del Ministerio de Defensa para enfrentar la minería ilegal

Correa asegura que en ningún momento se opone a la acción que ejerce las fuerzas militares sobre la actividad minera ilegal, porque esta destruye el entorno y afecta la salud de los animales y de las comunidades.

El senador insiste en que el Ejército y la Policía están capacitadas y dotadas para hacerle frente a este problema sin tener que destruir la maquinaria amarilla y pide al Estado, implementar en regiones como el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba, la misma experiencia que se implementó en El Catatumbo, donde la maquinaria amarilla decomisada a las organizaciones ilegales se puso a disposición de las comunidades