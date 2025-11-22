Avianca y otras aerolíneas cancelaron sus viajes hacia Venezuela, tras la advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos de tener precauciones al operar en el espacio aéreo del vecino país.

Esto, luego de la ubicación en aguas internacionales cercanas a Venezuela del SS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado portaaviones de EE. UU., para sumarse al gran despliegue militar que el Pentágono ha realizado en cercanías a Venezuela para combatir el narcotráfico.

La advertencia de los Estados Unidos tendrá vigencia hasta el 19 de febrero, dejando claro que esto no implica la prohibición de los vuelos desde y hacia Venezuela, pero sí obliga a avisar con 72 horas de antelación, proporcionando los detalles específicos.

La aerolínea española Iberia fue una de las primeras en cancelar sus vuelos. Por su parte, la Aeronáutica Civil activó un protocolo de respuesta inmediata, solicitando a los operadores aéreos un análisis exhaustivo para determinar las posibles afectaciones a sus rutas y operaciones actuales.

Además de los análisis de ruta, se establecieron instrucciones claras para la comunicación directa con la FAA. La Aeronáutica Civil dio un parte de tranquilidad a la comunidad viajera dejando claro que se están tomando todas las medidas del caso para evitar cualquier riesgo que ponga en peligro sus vidas.