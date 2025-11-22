Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Avianca y otras aerolíneas cancelaron sus viajes hacia Venezuela, tras la advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos de tener precauciones al operar en el espacio aéreo del vecino país.

Esto, luego de la ubicación en aguas internacionales cercanas a Venezuela del SS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado portaaviones de EE. UU., para sumarse al gran despliegue militar que el Pentágono ha realizado en cercanías a Venezuela para combatir el narcotráfico.

La advertencia de los Estados Unidos tendrá vigencia hasta el 19 de febrero, dejando claro que esto no implica la prohibición de los vuelos desde y hacia Venezuela, pero sí obliga a avisar con 72 horas de antelación, proporcionando los detalles específicos.

Nota recomendada: María Corina Machado pide a Europa ayudar a la liberación de Venezuela

La aerolínea española Iberia fue una de las primeras en cancelar sus vuelos. Por su parte, la Aeronáutica Civil activó un protocolo de respuesta inmediata, solicitando a los operadores aéreos un análisis exhaustivo para determinar las posibles afectaciones a sus rutas y operaciones actuales.

Además de los análisis de ruta, se establecieron instrucciones claras para la comunicación directa con la FAA. La Aeronáutica Civil dio un parte de tranquilidad a la comunidad viajera dejando claro que se están tomando todas las medidas del caso para evitar cualquier riesgo que ponga en peligro sus vidas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo

La propuesta de Petro para Venezuela

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en su idea de establecer un «gobierno de transición compartido» en Venezuela antes de convocar elecciones libres «sin presiones indebidas» ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin rector a la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | , ,
Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera. En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo…
Siga leyendo

Sigue la pelea entre los Verdes por la cabeza de lista al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con los resultados de la encuesta contratada por la Alianza Verde para decidir quien debería encabezar la lista al Senado, el senador Jota Pe Hernández cuenta con mayor respaldo al interior del partido. El estudio le da a Jota Pe Hernández el…
Siga leyendo