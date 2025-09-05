Foto: Cortesía de Guaviare Estéreo

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron captura a a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, el pasado 5 de julio.

Alias Cartulina actuaba como articulador criminal del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias dirigidas por alias ‘Calarcá’, quien habría contratado al sicario, suministrándole la motocicleta y el arma utilizadas en el atentado.

Gustavo Chicangana es director de la emisora Guaviare Estéreo, periodista de Caracol Radio Guaviare. El periodista intimidaciones y amenazas por parte del grupo Renacer del Erpac. Fue víctima de un atentado a disparos en San José del Guaviare el 5 de julio, tras negarse a difundir información de un grupo armado.