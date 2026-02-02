Ir al contenido principal

La Alcaldía de Cartagena ordenó cerrar las playas por las condiciones oceanográficas y meteorológicas adversas que se vienen presentando en las últimas horas.

La decisión fue tomada luego de analizar la situación en el comité donde participaron el Viceministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo, la Capitanía de Puerto de Cartagena y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

La Dirección General Marítima (Dimar) reportó que para este 2 y 3 de febrero se esperan vientos de dirección noreste con velocidades entre 40 y 55 kilómetros por hora, siendo el suroeste del mar Caribe, el área insular y el litoral Caribe colombiano las zonas de mayor afectación.

Dijo además que se esperan olas con alturas entre los 2,5 y 4 metros, los días 2, 3 y 4 de febrero. Como consecuencia, la Dimar advirtió de la presencia del fenómeno de mar de leva

