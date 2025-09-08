La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para conformar un único movimiento en donde no podrá estar la Colombia Humana.

Baquero estableció en el documento que por ahora podrán fusionarse la UP, Polo Democrático, Partido Comunista. La Colombia Humana de acuerdo con lo expuesto por el magistrado, «no habría cumplido con los requisitos básicos para la fusión».

Los requisitos exigen que de 114.381 miembros inscritos que participaron en la asamblea de Colombia Humana, necesitaban al menos 76.315 para deliberar y 50.876 votos a favor para aprobar la decisión de fusionarse en el Pacto Histórico.

Si la ponencia se llega a aprobar en el pleno del CNE, se quedaría por fuera de la lista única del Pacto Histórico, los senadores Alex Flórez, Isabel Zuleta, Esmeralda Hernández, Gloria Flórez, Catalina Pérez y los representantes María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro.

Esto ha puesto a los actuales congresistas de la Colombia Humana a pensar en cual sería la ruta a seguir, para no tener que competir en las elecciones a Senado y Cámara por aparte, y además para que la senadora Gloria Flórez no tenga problemas para entrar en la consulta del Pacto Histórico.

El Mais, otro más que quedó condicionado

Con ocho votos a favor, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del partido político Progresistas, producto de la escisión de los congresistas, María José Pizarro, Heráclito Landinez y David Racero, quienes vienen del Movimiento Político Alternativo Indígena y Social (Mais).

Nota recomendada: María José Pizarro aspira llevar el toque femenino a la Casa de Nariño (Podcast)

El CNE dejó claro que, mientras no se resuelvan las investigaciones en curso contra el Mais, el nuevo partido no podrá disfrutar de los derechos y beneficios que corresponden a un partido político pleno. Esto significa que el nuevo movimiento no podrá expedir avales ni recibir financiación del Estado.

Esto deja en el limbo a los congresistas y al mismo partido Progresistas porque la decisión puede tardar incluso hasta dos años.

Los congresistas estudian las posibilidades que tienen para salir del limbo y no quedar por fuera de las elecciones.