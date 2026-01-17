Tropas de la Brigada 22 del Ejército Nacional adelantan labores de verificación en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, tras el reporte de la muerte de varias personas en las últimas horas, presuntamente como resultado de enfrentamientos entre grupos armados organizados residuales (GAO-r).

De acuerdo con información preliminar, los hechos estarían relacionados con confrontaciones entre el GAO-r Martín Villa, del Bloque Amazonas, facción Iván Mordisco, y el GAO-r estructura Isaías Carvajal, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá. Las autoridades indicaron que los cuerpos hallados corresponderían, al parecer, a integrantes de la subestructura Martín Villa.

Las primeras hipótesis señalan que estos enfrentamientos obedecen a la disputa por el control territorial, así como por las rutas de movilidad y las economías ilícitas que operan en el sur del departamento del Guaviare, una zona estratégica para estas estructuras armadas ilegales.

Nota recomendada: Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

Desde la noche anterior, la Fuerza Aérea Colombiana realiza sobrevuelos de reconocimiento en el área, mientras que el Ejército Nacional desplegó tropas adicionales y capacidades de inteligencia militar con el fin de esclarecer los hechos, determinar el número exacto de víctimas y establecer las implicaciones de estos enfrentamientos.

Las autoridades informaron que, de manera paralela, se reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades rurales del sector y prevenir nuevas acciones violentas, reiterando el compromiso de la Fuerza Pública con la estabilidad y el control del territorio en esta región del país.