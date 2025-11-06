El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro cuales serán las fuentes de financiación.

«Cuando nosotros nos posesionamos en la curul, juramos dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley, y estas dicen que no se puede dar trámite a un proyecto, cuando estos no tengan un aval fiscal cuando generan un impacto».

Pinto recordó que la plenaria del Senado aprobó una propuesta del Pacto Histórico de suspender un debate hasta tanto se no se presente el aval fiscal, lo que les da la razón a las mayorías en la Comisión Séptima de Senado.

El senador Miguel Ángel Pinto aclaró que a esta célula legislativa no ha llegado ningún mensaje de urgencia, sino de insistencia.