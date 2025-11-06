Ir al contenido principal

El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro cuales serán las fuentes de financiación.

«Cuando nosotros nos posesionamos en la curul, juramos dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley, y estas dicen que no se puede dar trámite a un proyecto, cuando estos no tengan un aval fiscal cuando generan un impacto».

Pinto recordó que la plenaria del Senado aprobó una propuesta del Pacto Histórico de suspender un debate hasta tanto se no se presente el aval fiscal, lo que les da la razón a las mayorías en la Comisión Séptima de Senado.

El senador Miguel Ángel Pinto aclaró que a esta célula legislativa no ha llegado ningún mensaje de urgencia, sino de insistencia.

Daniel Quintero no podrá recoger firmas

La Registraduría Nacional del Estado Civil, negó la inscripción del comité recolector de firmas para la candidatura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al recordar los acuerdos de voluntades firmados por los representantes de los partidos los…
Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la…
La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025). Entre los…
Iván Cepeda pide ayuda profesional para Jota Pe Hernández

En el reciente debate en la plenaria del Senado de la República, luego de la intervención del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, en la que mostrando fotos de su colega Iván Cepeda, tomadas en el marco del proceso de paz con las extintas FARC en…
Oscar Benavides considera necesario quitarle la curul afro a Miguel Polo Polo

En entrevista para Confidencial Noticias, el líder afrocolombiano, Óscar Benavides califica como «nefasto» el paso de Miguel Polo Polo por la curul afro en la Cámara de Representantes, y considera necesario que esta comunidad se organice de manera…
