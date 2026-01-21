A pesar de que se han hecho diferentes denuncias sobre la costumbre de los concejales de Bogotá de llegar al recinto de la Corporación a las plenarias o a las comisiones citadas de manera presencial únicamente para registrarse —sin importar el momento de la sesión— y así forzar el pago del día, poca atención se le presta a este asunto por parte de la mesa directiva y de los mismos órganos de control, que envían delegados para supervisar que todo funcione de acuerdo con la norma.

El reglamento del Concejo de Bogotá permite que un concejal llegue a la sesión y, sin importar la hora o el momento, se registre. Al quedar registrado, la Secretaría General reporta a la Secretaría de Hacienda para que esta cumpla con el deber de pagar el día, ya que los cabildantes no tienen un sueldo fijo y se les paga por los debates a los que asistan.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en respuesta a un derecho de petición de Confidencial Noticias, el pago por una sesión a un concejal de Bogotá en el año 2025 fue de $2.337.925. En el caso de que se les aplique el aumento del salario mínimo, que es del 23 %, el valor se incrementaría en $537.723, lo que daría un total de $2.875.648 por sesión.

Cada concejal de Bogotá procura registrarse en un mínimo de 20 sesiones al mes. Al multiplicar el valor del día por el número de debates en los que se registran, el total mensual sería de $57.512.955. Es decir, los cabildantes de la capital del país, a partir del mes de julio de 2026, ganarían más que los mismos congresistas.

Ahora bien, en el caso de que a los concejales no se les aplique el aumento del salario mínimo por su condición de servidores públicos, aun así ganarían, a partir de julio, más que un congresista, ya que el total mensual por 20 sesiones sería de $46.758.500.

¿Dónde está el problema?

Si los concejales de Bogotá asistieran a los debates en plenarias y comisiones de principio a fin, es posible que a la opinión pública no le resultara extraño el valor del pago, aunque no deja de ser elevado. Además, es cierto que el ritmo de la política bogotana es bastante fuerte, con sesiones que en muchos casos se extienden de domingo a domingo y que exigen estudiar a fondo cada tema que se expone, según aseguran varios asesores con los que Confidencial Noticias dialogó.

El problema radica en que muchos de los 45 concejales acostumbran a llegar en cualquier momento de la sesión únicamente para registrarse y obligar al pago del día. Así, por ejemplo, el pasado 20 de enero el concejal Andrés Barrios se registró 53 minutos después de haberse iniciado la sesión en la Comisión Primera, al igual que sus colegas Andrés Onzaga y Óscar Fernando López.

El pasado lunes 19 de enero, cuando se cumplían 52 minutos de iniciada la sesión, procedieron a registrarse los concejales Juan David Quintero, Andrés Leandro Castellanos, Armando Gutiérrez, Ricardo Correa y Edward Arias. Ese mismo día, cuando ya había transcurrido 1 hora y 15 minutos, se registró la concejal del Partido Liberal, Clara Lucía Sandoval.

Lo que resulta aún más grave es que ese mismo día, el debate tuvo una duración de 1 hora y 32 minutos, pero cuando el cronómetro marcaba 1 hora y 28 minutos, se anunció el registro de los concejales Luis Ernesto García y Fabián Puentes. Es decir, que por 5 minutos de asistir a la sesión, a estos dos cabildantes se les pagará la suma de $2.337.925.

Este escenario, que puede calificarse como una especie de “carrusel de registros”, se presenta en prácticamente todas las sesiones de plenarias y comisiones del Concejo de Bogotá. En algunos casos, también se manifiesta la inconformidad de quienes asisten de principio a fin y observan cómo sus colegas llegan tarde, se registran, permanecen en el recinto entre 10 y 15 minutos y luego se retiran.

Al respecto, Confidencial Noticias habló con el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Rafael Amín, quien respondió que cada concejal es responsable de sus actuaciones y que deben ser sus votantes quienes evalúen y castiguen con el voto si así lo consideran.

Entre tanto, el carrusel de los registros en el Concejo de Bogotá seguirá presentándose ante los ojos de la opinión pública y de los delegados de los órganos de control que asisten a las sesiones.

