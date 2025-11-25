El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe en un fallo de segunda instancia a 28 años de cárcel por la creación y promoción del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

De acuerdo con la sentencia de 307 páginas con ponencia del magistrado René Molina Cárdenas, «Santiago Uribe Vélez fue líder y dirigente del grupo criminal denominado ‘Los 12 Apóstoles’ y a este grupo se le atribuyen gran cantidad de homicidios».

Entre los crímenes que se les atribuye a este grupo paramilitar están los de el de Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, William Restrepo Cárdenas, Januario Pérez, Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo Piedrahita, Alberto de Jesús Castañeda, Darío de Jesús Palacio Lopera, Jorge de Jesús Quintero, John Jairo Olarte Quintero y Manuel Vicente Varelas.

El Tribunal Superior desestimó los argumentos de la defensa: “la resolución de acusación por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado fue confirmada y fortalecida por la Vicefiscal en el periodo constitucional de otro Fiscal General de la Nación. Lo cierto es que la prueba de la responsabilidad penal es tan sólida que solo un análisis interesado o fragmentado permite llegar a una conclusión distinta”

Además compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Santiago Uribe Vélez por los crímenes cometidos por los 12 Apóstoles, teniendo en cuenta la posición de poder que ocupó dentro de la organización paramilitar.