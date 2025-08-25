Ir al contenido principal

Foto: Colprensa

El exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giancarlo Auque de Silvestri, en 2004 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión por la jueza décima Penal Especializada de Bogotá por torturas psicológica a la periodista, Claudia Julieta Duque.

Los hechos corresponden al momento en que la periodista investigaba el asesinato del humorista, Jaime Garzón.

La jueza pidió circular roja de Interpol para ubicar al exfuncionario, de quien poco se sabe desde 2016 cuando fue dejado en libertad.

De acuerdo con la sentencia, «Giancarlo Auque de Silvestri hizo parte de ese plan criminal que se implementó durante varios años “con el fin de castigarla a Duque por la actividad investigativa que realizó, usando para tal fin intimidación a su hija”. Además, fue uno de los gestores del grupo denominado G3 que se usó para perpetrar crímenes en contra de periodistas y políticos que, en ese momento, eran de la oposición».

Nota recomendada: Los dardos venenosos de Daniel Quintero al Pacto Histórico

