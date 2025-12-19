La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales.

La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP dictó el fallo en una decisión de 1.149 páginas, en donde se determina su participación en los hechos durante el tiempo en que se desempeñó como comandante del Batallón La Popa en Valledupar (Cesar) entre 2002 y 2003.

La Sala de Reconocimiento determinó que Mejía fue el máximo responsable de 35 hechos delictivos que causaron la muerte de 72 personas, varias de ellas víctimas de desaparición forzada, ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003 en municipios del norte del Cesar y el sur de La Guajira. Las víctimas eran civiles —campesinos, jóvenes de escasos recursos, personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes— que fueron ejecutadas extrajudicialmente y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros caídos en combate, en el marco de un patrón sistemático de criminalidad conocido como “falsos positivos”.

De acuerdo con la JEP, estos hechos correspondieron a una estructura organizada de mando que actuaba bajo presiones institucionales por resultados, incentivos perversos y una cultura organizacional que premiaba el número de “bajas”, de manera organizada que estaba integrado por oficiales, suboficiales y soldados del Ejército.

Nota recomendada: Siete militares muertos en ataque del ELN con drones a unidad militar en Aguachica, Cesar

A cambio de cuerpos, los responsables obtenían felicitaciones, condecoraciones, permisos, licencias y reconocimientos operacionales, mientras las víctimas eran despojadas de su identidad y dignidad.