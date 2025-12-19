Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales.

La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP dictó el fallo en una decisión de 1.149 páginas, en donde se determina su participación en los hechos durante el tiempo en que se desempeñó como comandante del Batallón La Popa en Valledupar (Cesar) entre 2002 y 2003.

La Sala de Reconocimiento determinó que Mejía fue el máximo responsable de 35 hechos delictivos que causaron la muerte de 72 personas, varias de ellas víctimas de desaparición forzada, ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003 en municipios del norte del Cesar y el sur de La Guajira. Las víctimas eran civiles —campesinos, jóvenes de escasos recursos, personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes— que fueron ejecutadas extrajudicialmente y posteriormente presentadas de manera fraudulenta como guerrilleros caídos en combate, en el marco de un patrón sistemático de criminalidad conocido como “falsos positivos”.

De acuerdo con la JEP, estos hechos correspondieron a una estructura organizada de mando que actuaba bajo presiones institucionales por resultados, incentivos perversos y una cultura organizacional que premiaba el número de “bajas”, de manera organizada que estaba integrado por oficiales, suboficiales y soldados del Ejército.

Nota recomendada: Siete militares muertos en ataque del ELN con drones a unidad militar en Aguachica, Cesar

A cambio de cuerpos, los responsables obtenían felicitaciones, condecoraciones, permisos, licencias y reconocimientos operacionales, mientras las víctimas eran despojadas de su identidad y dignidad.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Siga leyendo

Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
Siga leyendo

¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
Siga leyendo

La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Siga leyendo

Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…
Siga leyendo