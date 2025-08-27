Ir al contenido principal

La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra la creación de una zona «binacional de paz» y comercio anunciada a mediados de julio por los gobiernos de Colombia y Venezuela, al pedir su previa aprobación por parte del Congreso.

El alto tribunal ha señalado en un escrito difundido en redes sociales que admite «la demanda e inconstitucionalidad presentada por el ciudadano David Jacobo Gómez Zamora en contra del memorando de entendimiento» con el que Bogotá y Caracas han presentado la «zona de paz, unión y desarrollo binacional».

En este sentido, otorgó un plazo de diez días al presidente Gustavo Petro, así como a los ministros de Defensa, de Comercio y de Hacienda, y al presidente del Congreso, a quienes ha informado de esta decisión, para que «intervengan (…) con el fin de argumentar las razones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad del memorandum demandado».

Asimismo ha ordenado «decretar la práctica» de pruebas, para lo que ha pedido al Gobierno colombiano la entrega, en el mismo plazo, de una copia del memorando, mientras que las personas que negociaron el acuerdo deberán responder a las solicitudes de información del tribunal.

Nota recomendada: Advierten los posibles riesgos que podría traer la zona binacional entre Colombia y Venezuela

Bogotá y Caracas hicieron público el pasado 17 de julio lo que la diplomacia venezolana calificó de «pacto histórico» al crear una zona binacional con el objetivo de potenciar el comercio, la industria, el turismo y el transporte entre los dos vecinos, así como fortalecer las capacidades de exportación en la región fronteriza que comprende los estados Táchira y Zulia en Venezuela, y Norte de Santander en Colombia.

Europa Press

[email protected]
