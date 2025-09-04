La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia.

Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios de los festejos en las ferias de municipios y veredas.

«La Corte no solo nos dio la razón en la prohibición de corridas de toros, sino también anula las peleas de gallos, las corralejas, el coleo y las cabalgatas gracias a nuestra ley. Colombia es un país libre de maltrato animal. Gracias a la vida, gracias a mi amado país. Gracias a la Corte”, dijo la congresista Esmeralda Hernández.

Nota relacionada: No más corridas de toros en Colombia, aprobado el proyecto de ley

Por su parte el representante a la cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, celebró la decisión de la Corte Constitucional quien calificó el fallo como «extraordinario».