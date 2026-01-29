Con una votación 6 – 2, la Sala Plena de la Corte Constitucional aplicó medida cautelar al decreto de emergencia económica declarada por el Gobierno de Gustavo Petro que tiene como objetivo recaudar los recursos necesarios para dar cubrimiento al presupuesto del año 2026 aprobado por el Congreso de la República.

La suspensión provisional irá hasta que el alto tribunal profiera una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la medida.

«Suspender provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, ‘por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional’, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo», explicó la corte en el comunicado.

La decisión de la Corte Constitucional deja sin efectos los impuestos consignados en el decreto de emergencia, que al ser declarados en el marco de una emergencia tienen fuerza de ley. Con este recaudo el Gobierno aspiraba recaudar 11 billones de pesos.

La ponencia conjunta de 86 páginas obtuvo los votos positivos de los magistrados Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Juan Carlos Cortés González, Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera y Miguel Polo Rosero. Por su parte los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto.

De acuerdo con la ponencia del magistrado Carlos Camargo, «el decreto tiene presuntas irregularidades en su expedición, como deficiencias en la firma del acto administrativo y una motivación insuficiente frente a cada una de las ocho causas invocadas por el Gobierno para justificar la declaratoria del estado de emergencia».

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en su tesis de que al acabar la emergencia económica «la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen».

No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos. pic.twitter.com/0UlK6Elzti — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 29, 2026

