El hundimiento del proyecto de reforma tributaria de iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro motivó la redacción del borrador de una declaración de emergencia económica, con la que el Ejecutivo pretende encontrar los recursos faltantes para cubrir el gasto público de 2026.

“Estamos finalizando la estructuración de una medida de emergencia económica que nos permita obtener recursos a los que no ha sido posible acceder por otras vías y que deberán recaudarse mediante este mecanismo”, dijo en las últimas horas el ministro de Hacienda, Ricardo Ávila.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, para el Gobierno es necesario buscar 16 billones de pesos, con los que se cubriría el déficit fiscal y se garantizaría la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026.

Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del exministro de Hacienda y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien afirmó: “Si bien es probable que una declaratoria de este tipo termine cayéndose en la Corte Constitucional, el solo anuncio ya genera daño económico, desconfianza y volatilidad, afectando la inversión, el empleo y la estabilidad fiscal del país”.

Cárdenas fue enfático en señalar que el Gobierno sí tiene alternativas reales para enfrentar el déficit fiscal, pero ha decidido no tomarlas. “La salida no es exprimir aún más a los ciudadanos. La salida es recortar el gasto, acabar con los contratos de prestación de servicios y con el empleo militante que hoy se utiliza con fines políticos de cara a las elecciones del próximo año, mientras se les saca la plata del bolsillo a los colombianos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, criticó que la medida se anuncie justo en momentos en que el país está a punto de entrar en vacancia judicial. Además, señaló que la emergencia económica es una figura que se utiliza únicamente en casos excepcionales y que la situación actual del país no lo amerita.

Oscar Sevillano

[email protected]
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
