Las autoridades de Popayán en coordinación con personal antiexplosivos del Ejército y de la Policía Nacional, desactivaron un artefacto explosivo instalado dentro de un vehículo abandonado, ubicado frente a las instalaciones de la Estación Sur de Policía de la capital del Cauca.

Al interior del vehículo se encontró varios cilindros bomba, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y evacuación en la zona.

El artefacto fue dejado luego de la visita del ministro de Defensa al departamento del Cauca, en donde se llevó un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público en los últimos días.

