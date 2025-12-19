La Fiscalía General de la Nación, en articulación con el Centro Cibernético Policial (Cecip) y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), logró desmantelar una organización criminal transnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material de explotación sexual infantil a través de plataformas digitales.

De acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la red utilizaba una aplicación de mensajería instantánea en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en países como España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia. A través de este medio se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves agresiones contra niños y niñas entre los 5 y 10 años.

Como resultado de operativos de registro y allanamiento realizados en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la estructura criminal. Durante los procedimientos también fueron incautados dispositivos electrónicos que contenían material audiovisual relacionado con abusos sexuales y otras vulneraciones a la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), quienes les imputaron el delito de pornografía con menor de 18 años. Los procesados, identificados como Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.