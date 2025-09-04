El Tribunal Superior de Bogotá ratificó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien está prófugo de la justicia.

El alto tribunal considera en el fallo que puede existir una organización criminal en torno al caso, y recordó que cinco personas que han aceptado los cargos han coincidido en señalar a González como parte del acto de corrupción.

Carlos Ramón González es señalado por ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), para facilitar el trámite de proyectos y reformas del Gobierno Nacional, valiéndose de dineros de la UNGRD y la manera como esta contrata.

El exdirector del DAPRE se encuentra en Nicaragua con asilo político, y a pesar de que el Gobierno pidió su extradición el régimen de Daniel Ortega la negó.