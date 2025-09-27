El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este sábado la retirada del visado diplomático por parte de la Administración estadounidense porque «rompe todas las normas de inmunidad» en las que se basa la ONU.

«Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU», ha publicado Petro en su cuenta en X.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado el visado de Petro, después de que el mandatario colombiano instara a los soldados del Ejército estadounidense a desobedecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e «incitara a la violencia» durante un acto en Nueva York.

Petro ha recordado que Estados Unidos tampoco ha permitido la entrada de representantes de la Autoridad Palestina que tenían intención de asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, y en la que varios países han anunciado el reconocimiento del Estado palestino.

«El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al Ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional», ha añadido Petro, que ha alegado que «la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York».

El líder colombiano ha participado este viernes en una manifestación propalestina que ha tenido lugar en Nueva York. En esta marcha –en la que se encontraba junto al cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters–, Petro se ha dirigido a los soldados estadounidenses para pedirles que no obedecieran las órdenes.

«Le pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad», ha expresado con un megáfono ante la multitud congregada en las calles de la ciudad estadounidense.

Durante la jornada, Petro también ha declarado que tratará de sacar adelante una resolución para conformar un «ejército de salvación» que acuda a la Franja de Gaza para luchar por los palestinos. En este sentido, abrirá una lista de voluntarios colombianos que quieran ir a luchar, incluyéndose a sí mismo.

«Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores tanto de Israel como de los Estados Unidos apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas», ha concluido el político colombiano.