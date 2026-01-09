Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país.

La baja en combate fue posible gracias a un operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el departamento de Amazonas en contra del anillo más cercano al máximo cabecilla de las disidencias.

Durante el combate se produce la neutralización de sujetos pertenecientes a este grupo armado organizado residual (cuatro muertos en desarrollo de la operación militar, cuatro capturados y tres sometidos).

En el operativo tres individuos fueron neutralizados manifestaron ser menores de 18 años. Pero tras las labores de verificación e identificación ante las autoridades competentes se pudo establecer y confirmar que son mayores de edad, razón por la cual deberán afrontar el proceso judicial respectivo.

Alias Polo había sido designado por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 para la ser el cabecilla principal de la estructura que delinque en el departamento del Amazonas en donde habría participado en la Planeación y ejecución de varios delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento, reclutamiento forzado de menores, minería ilegal, acciones terroristas contra la población civil y Fuerza Pública entre otros.

Este peligroso alfil de alias Mordisco, había llegado a esta posición delictiva tras la neutralización de alias Jenny Lara, en octubre del años pasado en el sector de Tres Islas de Mirití Paraná, Amazonas.

Este individuo recientemente habría participado en diferentes atentados contra la Fuerza Pública, como el efectuado en agosto del 2025, en donde con explosivos hostigaron la base Militar de Araracuara, así como el ataque contra un puesto fluvial de la Armada en la Base Militar La Tagua en Puerto Leguízamo (Putumayo, en septiembre del 2025 empleando embarcaciones acondicionadas con explosivos.

Durante el hecho, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional incautaron 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia. Las autoridades también decomisaron dos embarcaciones que eran empleadas por alias Polo y su gente para movimientos fluviales.