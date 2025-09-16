Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Tropas del Ejército desarrollaron una operación militar en zona rural del municipio de Nóvita, departamento del Chocó, donde se encontraban aproximadamente 30 integrantes del Clan del Golfo, con quienes sostuvieron combates en donde tres de ellos fueron neutralizados.

En el operativo incautaron de dos fusiles, un revólver, más de 16 equipos de campaña, abundante material de intendencia y explosivos, elementos con los cuales esta organización ilegal pretendía continuar delinquiendo en contra de la población civil y las autoridades de la región.

De acuerdo con el Ejército, la acción militar permitió la afectación de manera directa las capacidades logísticas, de armamento y movilidad de dicha estructura criminal, debilitando su accionar delictivo en esta zona del país.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro culpa a sus antecesores por la descertificación

| Confidencial Noticias | ,
Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que los problemas de crecimiento de cultivos ilícitos no corresponden a su gobierno, sino que según el, es un tema heredado de períodos anteriores. “Esta es la tendencia de crecimiento de los…
Siga leyendo

Los exfarc sentenciados por la JEP seguirán haciendo política

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia contra los últimos siete miembros del secretariado de las extintas Farc por los miles de secuestros cometidos durante el enfrentamiento que sostuvo esta guerrilla con el Estado. …
Siga leyendo

Juan Daniel Oviedo presenta sus candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo presentó oficialmente la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, en el marco de su propuesta “Con Toda por Colombia”. La lista está conformada por tres jóvenes líderes: Paula Moreno, Antonio…
Siga leyendo

Estados Unidos descertifica a Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual. «Los…
Siga leyendo

Caso Fonade complica la situación judicial de Armando Benedetti

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade. Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber…
Siga leyendo