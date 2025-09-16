Tropas del Ejército desarrollaron una operación militar en zona rural del municipio de Nóvita, departamento del Chocó, donde se encontraban aproximadamente 30 integrantes del Clan del Golfo, con quienes sostuvieron combates en donde tres de ellos fueron neutralizados.

En el operativo incautaron de dos fusiles, un revólver, más de 16 equipos de campaña, abundante material de intendencia y explosivos, elementos con los cuales esta organización ilegal pretendía continuar delinquiendo en contra de la población civil y las autoridades de la región.

De acuerdo con el Ejército, la acción militar permitió la afectación de manera directa las capacidades logísticas, de armamento y movilidad de dicha estructura criminal, debilitando su accionar delictivo en esta zona del país.