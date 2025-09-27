En desarrollo de operaciones militares en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado ELN.

Los jóvenes fueron sometidos a maltratos por parte del grupo armado ilegal presiones e intimidaciones que los obligaron a soportar condiciones contrarias a su dignidad y libertad. Esto los llevó a buscar la ayuda de las tropas de la Quinta Brigada, donde encontraron la oportunidad para reiniciar sus vidas.

soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 les brindaron asistencia inmediata y las garantías para su traslado desde el Catatumbo, para posteriormente ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).