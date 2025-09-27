Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En desarrollo de operaciones militares en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado ELN.

Los jóvenes fueron sometidos a maltratos por parte del grupo armado ilegal presiones e intimidaciones que los obligaron a soportar condiciones contrarias a su dignidad y libertad. Esto los llevó a buscar la ayuda de las tropas de la Quinta Brigada, donde encontraron la oportunidad para reiniciar sus vidas.

Nota recomendada: Agencia Nacional Minera confirma que son 25 los mineros atrapados en una mina en Segovia (Antioquia)

soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 les brindaron asistencia inmediata y las garantías para su traslado desde el Catatumbo, para posteriormente ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Pacto Histórico se queda con las precandidaturas de Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la orden directa del presidente Gustavo Petro para que el Pacto Histórico participe en las consultas del mes de octubre para escoger candidatura única a la presidencia de la república, la coalición petrista tomó la decisión de mantener las aspiraciones…
Siga leyendo

Gustavo Bolívar abandona la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El exdirector del Departamento de Prosperidad Social y excongresista, Gustavo Bolívar, retiró su precandidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo al senador Iván Cepeda. La presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la…
Siga leyendo

«La confianza en la Presidencia es muy baja»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la…
Siga leyendo

Pacto Histórico no escogerá su candidato presidencial en la consulta de octubre

| Confidencial Noticias | , ,
El Pacto Histórico analiza la ruta que debe seguir para participar en la campaña electora de 2026, a Senado y Cámara de Representantes y también a la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de la Registraduría y…
Siga leyendo

«No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando la presunción de inocencia»: Esmeralda Hernández

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre los problemas jurídicos que enfrenta la coalición para convertirse en un partido único, y considera además que no se puede impedir la participación en…
Siga leyendo