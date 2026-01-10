Fuerte polémica en las redes sociales desató el video difundido en X en donde se observa al piloto manipulando un celular, mientras conducía la avioneta que partía desde Paipa (Boyacá) con el cantante Yeison Jiménez y su equipo de músicos a bordo .

#ATENCIÓN Este es el video difundido por Weisman Mora (víctima del accidente donde murió Yeison Jiménez ), donde se observa al piloto manipulando un celular durante las maniobras previas al despegue. pic.twitter.com/d7ixZ8QOYw — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 11, 2026

Confidencial Noticias diálogo con expertos en aviación y algunos pilotos que pidieron no mencionar sus nombres, a quienes se les preguntó si podía existir alguna responsabilidad del conductor de la aeronave por manipular el teléfono celular en momentos en que el avión se preparaba para despegar.

Las respuestas coincidieron al advertir que en el video se observa la advertencia «BAD PRB» que seg{un explicaron «señala un problema con el sistema de control de RPM de la hélice (gobernador) que compromete el rendimiento y la seguridad del motor y la acción inmediata del piloto al ser un asunto serio que debe ser atendido con total urgencia.

«En el video se observa esta indicación que al parecer obviaron antes de despegar», comenta uno de los expertos consultados por Confidencial Noticias. Al respecto, la Fiscalía anunció la apertura de la investigación para determinar las causas del accidente aéreo.

