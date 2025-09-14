La sostenibilidad no avanza solo con tecnologías limpias; también requiere liderazgo femenino y nuevas formas de innovación. Así lo evidenció el panel “Equidad de género y la Mujer: piezas claves en la innovación” de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, moderado por María Eugenia Saldarriaga, quien destacó que la participación de la mujer es clave para potenciar la innovación y conectar soluciones con los territorios

Un dato del PNUD reforzó la relevancia de este enfoque: el 35% de los proyectos más exitosos en sostenibilidad con innovación social son liderados por mujeres, y también los que logran mayor permanencia en el tiempo.

Mujeres liderando el cambio ambiental

Desde La Guajira se mostró cómo algunos proyectos eólicos fracasaron al excluir la voz femenina, mientras que los liderados por mujeres lograron un diálogo más profundo sobre impactos ambientales, culturales y espirituales en las comunidades.

En el ámbito educativo, Alexandra Parra, CEO de Escole y rectora de la Red de Colegios Renfort, compartió cómo su trabajo abre puertas a niños y jóvenes que el sistema había excluido:

“Cuando hablamos de inclusión y sostenibilidad, debemos entender que la educación se adapta a las necesidades y talentos de cada niño y niña. Cultivar la infancia no es solo asistencia, es transformar realidades”.

Su mensaje conecta con la pregunta planteada en el panel: ¿cómo el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género pueden acelerar la innovación en sostenibilidad?

La Rolita: movilidad sostenible liderada por mujeres

La sostenibilidad también implica inclusión y reconocimiento de voces diversas. La Rolita, operadora distrital de transporte de Bogotá, cumplió tres años el 11 de septiembre. Con 195 buses eléctricos y el cable aéreo en Ciudad Bolívar, moviliza más de 80.000 pasajeros diariamente.

Bajo la dirección de Carolina Martínez Cuéllar, la mayoría de la fuerza laboral es femenina: el 63% de los conductores y el 53% de la nómina total son mujeres. Además de generar más de 700 empleos verdes, La Rolita ha implementado programas de innovación social, como la brigada emocional, que fortalece el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores.

Martínez recalcó que el liderazgo femenino demuestra que se puede dirigir un taller, un bus o toda una empresa “con casco y botas o con tacones”

Diversidad como motor de innovación

Jeffrey Jiménez, cofundador de Grün Management SAS BIC, sostuvo: “La equidad no es un tema exclusivo de las mujeres, es una oportunidad para repensar los liderazgos y construir organizaciones más sostenibles”.

Su experiencia empresarial mostró que la inclusión no es un discurso, sino una práctica: la compañía ha integrado a mujeres en condición de vulnerabilidad en procesos circulares, convirtiendo retos sociales en motores de innovación y cambio

En la misma línea, Mónica Colín de Velázquez, fundadora de EmpoderaHer, presentó resultados de su investigación: las organizaciones que implementan estrategias de diversidad, equidad e inclusión tienen 25% más probabilidades de alcanzar altos índices de innovación y aquellas con más del 50% de mujeres en cargos directivos son las que más destacan. Para ella, la diversidad es un catalizador de resiliencia y creatividad.

El deporte como escenario de innovación social

El panel también mostró que la innovación florece fuera de los negocios y la academia. Paola Andrea Urueña Gordillo, abogada y asesora en género, resaltó cómo el deporte fortalece el liderazgo y empoderamiento femenino al desarrollar autoestima, resiliencia, confianza y capacidad de decisión.

Datos de la Women’s Sport Foundation revelan que el 80% de las mujeres de la lista Fortune 500 practicó algún deporte en su formación, lo que conecta directamente con mayores oportunidades de liderazgo

Aun así, persisten brechas: en competencias como el Ironman, solo el 20% de los participantes son mujeres. Allí, expresiones como “corre como niña” fueron resignificadas:

“Las niñas corremos espectacular; el problema es el sesgo social que insiste en lo contrario”.

Un llamado a la inclusión real

No habrá sostenibilidad sin inclusión. La innovación florece cuando mujeres y hombres trabajan juntos, reconociendo la diversidad de voces, saberes y territorios, y eliminando barreras que impiden a las mujeres liderar.

La experiencia de La Rolita, los avances en educación inclusiva, los emprendimientos circulares y la fuerza transformadora del deporte confirman que movilidad sostenible, inclusión laboral e innovación social van de la mano.

El cambio real se construye dando visibilidad, poder de decisión y oportunidades a quienes históricamente han estado al margen. Ese fue el consenso del panel: la verdadera disrupción surge cuando escuchamos voces diversas y hacemos de la equidad un motor de innovación y sostenibilidad.