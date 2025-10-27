Ir al contenido principal

El presidente Gustavo Petro nombró como director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al viceministro Carlos Betancourt.

El director (E ) estará en la DIAN mientras se escoge al titular, luego de la salida de Luis Eduardo Llinas tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton. Llinas saldrá también de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF).

Carlos Emilio Betancourt Galeano es economista con 36 años de experiencia. Egresado de economía de la Universidad Nacional de Colombia (1989) y de la Maestría en Economía, del Convenio BID – Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina (1998).

Jorge Lemus llegará a la UIAF como director, y estará de manera simultánea en la Dirección Nacional de Inteligencia.

