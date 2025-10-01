El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de paz, dejando claro que ya albergaban rencillas anteriores.

La discusión ha estado encabeza por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, en un grupo en el que no se encuentra el presidente Petro y cuyo contenido ha sido revelado por Caracol Radio.

Todo comenzó con los reproches de Benedetti a compañeros de gabinete que no renunciaron a su visado para viajar a Estados Unidos en solidaridad con Petro, tras el último encontronazo con la Administración Trump a razón de unas declaraciones en una manifestación a favor de Palestina en Nueva York.

Montealegre recogió el guante y en una conversación sobre las políticas de paz del Gobierno acusó al ministro del Interior de «sembrar el caos» y no estar interesado en el proyecto. «Es un tibio. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete», expuso el titular de Justicia.

«Ahora posa de macho alfa (…) no sea fantoche», escribió Montealegre, que no contentó subió aún más el tono retando a Benedetti a ver qué tan gallito de pelea es cuando la Corte Suprema lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto».

El ministro de Justicia acusó también a Benedetti de haber maniobrado en contra del Gobierno y recordó anteriores crisis dentro del gabinete como la que protagonizó con la ya exministra de Asuntos Exteriores Laura Sarabia. «Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro!, escribió.

Las cuitas entre ambos siguen pendientes después de muchos años, tal y como el propio Montealegre ha confirmado a los medios este miércoles después de que le hayan preguntado por el contenido de esta gresca por mensajería móvil.

Montealegre ha relatado que la relación se rompió en su época de fiscal general (2012-2016) después de que Benedetti entrara en la radio para cuestionar su integridad. «Lo llamé inmediatamente y lo traté muy duro. Le dije que era un delincuente», recuerda, afeando que vuelva a mostrar «su doble cara» ahora de ministros.

¿En dónde está la génesis de este enfrentamiento?

Es de público conocimiento que al interior del gabinete ministerial existen fuertes diferencias, que en ocasiones han pasado del plano profesional, al personal, y que por esto han salido personajes que se creían muy de las entrañas del presidente Gustavo Petro como la exministra, Susana Muhamad; el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; el exdirector de Planeación Nacional, Alexander López, y que además ha dejado profundas heridas en la relación del primer mandatario con su vicepresidenta, Francia Márquez.

En la mayoría de estos enfrentamientos el común denominador ha sido el nombre del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha hecho parte no solo de peleas internas, sino además de escándalos como el de la excanciller, Laura Sarabia.

La reciente disputa tiene ahora como nuevo contendor al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que se ha caracterizado por ser un hombre frentero y que sabe dar las peleas, por lo cual se comenta en los corrillos del Palacio de Nariño que el jefe de la cartera del Interior, no la tendría nada fácil.