El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles que las Fuerzas Armadas lanzaron en la víspera un ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico, en lo que parece marcar una expansión de la campaña militar estadounidense, ya que los anteriores bombardeos tuvieron como objetivo a embarcaciones en el Caribe.

«Ayer, bajo la dirección del presidente (estadounidense, Donald) Trump, el Departamento de Guerra –nombre con el que identifica esta Administración al Pentágono– llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental», ha informado a través de su perfil en la red social X.

Hegseth ha asegurado que la Inteligencia estadounidense «tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando de ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito del narcotráfico y transportaba narcóticos». «Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida», ha detallado.

«Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia», ha manifestado el jefe del Pentágono.

