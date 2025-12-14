Confidencial Noticias
Francisco Morán, director de la Fundación Madrid+D en entrevista para Confidencial Noticias, explica que es el sello SOFIA y porque se le otorga a la Fundación Universitaria del Área Andina.
Nadia Blel y su renuncia a la presidencia del Partido Conservador
El Periodista Infiltrado de Confidencial Noticias pudo establecer que tras la renuncia de la senadora Nadia Blel a la presidencia del Partido Conservador, está la disputa interna que se ha presentado en la colectividad azul y que según las fuentes…
“No tengo investigación formal en mi contra”: Martha Peralta
Cuando faltan seis meses para que culmine el primer periodo legislativo en el Senado de la República, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta hace un balance de los desafíos políticos a los que tuvo que enfrentarse, las tensiones estructurales del…
Resurrección de la Mesada 14 para los docentes avanza a su segunda vuelta legislativa
La plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados del país, una medida que beneficiará, de manera directa, a los cerca de 165.000 maestros…
Carlos Carrillo asegura que detrás de los señalamientos de Angie Rodríguez, está Armando Benedetti
El actual director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos que hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien aseguró que existían…
Iván Cepeda revela sus prioridades de campaña
En medio de la contienda electoral que se cierne sobre Colombia para el 2026. Unas elecciones en las que la izquierda medirá su fuerza y verá si los cuatro años del primer gobierno progresista, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le alcanzará para seguir…