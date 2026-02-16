El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó luego de la primera reunión con los representantes de los gremios y de las centrales obreras para discutir el porcentaje de aumento al salario mínimo del 23%, suspendido por decisión del Consejo de Estado.

La reunión contó con la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien ayudó en la defensa de la decisión del Gobierno Nacional.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que se consiguió una opinión mayoritaria y que actualmente, tanto los gremios y las centrales obreras lo califican como conveniente.

“Esta es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Se basa en no generar ni incentivar incertidumbres en el mercado colombiano, toda vez que este ingreso ya ha sido incorporado en las dinámicas empresariales”, aseguró Sanguino.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que se buscará la implementación de líneas de crédito con tasas favorables para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se mantiene en su posición asegurando que esta medida golpea con severidad a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas, y advirtió que el incremento del 23% podría implicar una pérdida de más de 700.000 empleos formales.

