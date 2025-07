El Gobierno Nacional por vía decreto iniciará el camino para implementar cambios estructurales en el sistema de salud.

De esta manera bajo el Decreto 0858 publicado ayer 30 de julio de 2025, el Ministerio de Salud adoptó oficialmente para el país el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.

En adelante el modelo de salud colombiano trabajará por garantizar el derecho fundamental a la salud a través de una atención integral, anticipada, teniendo en cuenta el territorio donde se encuentra el paciente y hará énfasis en la promoción, la prevención y el fortalecimiento del primer nivel de atención.

Así mismo, el Ministerio de Salud hará las veces de coordinador y tendrá la tarea de ordenar a todas las entidades del país EPS, IPS, autoridades locales y actores comunitarios.

Al respecto, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, advierte que mucho de que trae el decreto hacía parte del proyecto de reforma a la salud que se discute en el Congreso de la República, y dice además que mientras no exista una demanda y la autoridad judicial no se pronuncie a quienes hacen parte del sistema no les queda otra opción que asumirlo.

Descargue el Decreto:

Decreto-0858-Del-30-de-Julio-de-2025 by Confidencial Colombia