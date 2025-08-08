La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de votos de los congresistas.

En este tema se encuentran los nombres de los congresistas: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.

En este también habrían participado los entonces ministros, Ricardo Bonilla, el viceministro Diego Guevara y la exasesora María Alejandra Benavides. Por ahora, estas personas deberán enfrentar este tema judicial sin ir a prisión.

La Sala de Instrucción determinará si todas estas personas serán llamadas a juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.