El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos positivos.

«Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente», escribió el presidente Petro respondiendo a los reclamos de Valencia Serna por las actuaciones del jefe de Estado en Nueva York mientras se celebraba la Asamblea General de Naciones Unidas.

En respuesta al primer mandatario, la senadora uribista le señaló de ser responsable del asesinato de Miguel Uribe y anunció demanda en su contra, argumentando que sus declaraciones no solo atentan contra su buen nombre, sino que además la convierten en blanco de ataques.

«Ahora el presidente Petro la emprende contra mi. Ya lleva meses también diciendo que no entiende que existan personas como yo», replicó la congresista.

Paloma Valencia anunció una acción exigiendo la rectificación, explicando que si no procede a retractarse interpondrá una tutela, y no descarta que acuda a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la república para que le investigue.

Nota recomendada: Donald Trump retira la visa a Gustavo Petro y Petro responde: «no me importa»





Confidencial Noticias

[email protected]
Ministro de Minas y Energía también se quedó sin visa para ingresar a los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha confirmado este lunes que las autoridades de Estados Unidos han retirado su visado, en línea con la reciente decisión de la Administración de Donald Trump sobre el presidente colombiano, Gustavo Petro. «Gaza…
Nicolás Petro enfrentará juicio disciplinario en la Procuraduría

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por cargos de enriquecimiento ilícito. Petro Burgos deberá explicar al Ministerio Público las razones para obtener riquezas tasadas en 1.189 millones de…
Armando Benedetti invita a todos los ministros a renunciar a la visa de Estados Unidos

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que luego del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos, los miembros del gabinete deberían renunciar también a la visa como un gesto de solidaridad con el primer…
¿Es posible reubicar la sede de Naciones Unidas como propone el Gobierno Petro?

| Europa Press | ,
El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar «neutral» en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de…
Antonio Correa pide no destruir la maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal

| Confidencial Noticias | , ,
El senador Antonio Correa dio a conocer su desacuerdo con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública en la lucha contra la extracción minera que no cumple con las condiciones adecuadas y que destruye el medio ambiente. El…
