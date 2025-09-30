El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos positivos.

«Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente», escribió el presidente Petro respondiendo a los reclamos de Valencia Serna por las actuaciones del jefe de Estado en Nueva York mientras se celebraba la Asamblea General de Naciones Unidas.

En respuesta al primer mandatario, la senadora uribista le señaló de ser responsable del asesinato de Miguel Uribe y anunció demanda en su contra, argumentando que sus declaraciones no solo atentan contra su buen nombre, sino que además la convierten en blanco de ataques.

«Ahora el presidente Petro la emprende contra mi. Ya lleva meses también diciendo que no entiende que existan personas como yo», replicó la congresista.

Paloma Valencia anunció una acción exigiendo la rectificación, explicando que si no procede a retractarse interpondrá una tutela, y no descarta que acuda a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la república para que le investigue.

Nota recomendada: Donald Trump retira la visa a Gustavo Petro y Petro responde: «no me importa»











