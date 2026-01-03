El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció nuevos detalles sobre la operación militar en Venezuela que culminó, según sus declaraciones, con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes estarían siendo trasladados a territorio estadounidense para enfrentar cargos criminales.

En entrevistas concedidas a la cadena Fox News, Trump aseguró que la operación fue un ataque “a gran escala”, planificado con varios días de antelación y ejecutado tras una ventana climática favorable. Según el mandatario, el operativo estaba previsto inicialmente para realizarse cuatro días antes, pero fue pospuesto hasta que las condiciones fueron consideradas “perfectas”.

“Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo antes, pero de repente hubo una oportunidad y dijimos ‘vamos’”, relató Trump, quien afirmó haber seguido el desarrollo de la operación en tiempo real desde su residencia en Florida. El presidente aseguró que tuvo acceso a las comunicaciones entre las fuerzas desplegadas y los centros de mando.

PRESIDENT TRUMP reveals Venezuela's Maduro "was in a fortress" when he was taken into custody: "It had steel doors. It had what they call a 'safety space' where it's solid steel all around. He didn't get that space closed. He was trying to get into it, but he got bum-rushed so… pic.twitter.com/uYGKb35c6A — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Trump elogió el desempeño de las fuerzas militares estadounidenses, destacando lo que calificó como un alto nivel de profesionalismo y liderazgo. También señaló que no hubo muertes entre las tropas estadounidenses, aunque reconoció que se registraron algunos heridos. “Es realmente increíble”, afirmó, comparando la operación con episodios pasados de la política exterior de Estados Unidos que, según él, habían dañado la imagen del país.

De acuerdo con Trump, tras su captura, Maduro y Flores fueron llevados al buque de asalto anfibio U.S.S. Iwo Jima, desde donde estarían siendo trasladados por vía aérea a Nueva York. El presidente indicó que ambos han sido formalmente acusados en tribunales de esa ciudad, aunque no detalló los cargos específicos durante sus declaraciones.

“Se dirigirán a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York”, señaló Trump en el programa Fox & Friends, añadiendo que el traslado se estaba realizando en helicóptero.

Mientras tanto, el gobierno venezolano sostiene una versión distinta de los hechos. Autoridades de Caracas han denunciado que el ataque provocó muertes de civiles durante los bombardeos en la capital, aunque hasta el momento no se han difundido cifras oficiales verificables.

Consultado sobre el futuro liderazgo de Venezuela tras la captura de Maduro, Trump evitó definiciones concretas. “Vamos a analizarlo ahora”, dijo al ser preguntado sobre un posible respaldo a la líder opositora María Corina Machado. También puso en duda la legitimidad de las autoridades venezolanas actuales, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Trump reiteró sus críticas al proceso electoral venezolano y calificó a Maduro como un “dictador” que, según él, carecía de respaldo popular. “El pueblo no lo quería, eso es seguro”, afirmó.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en medio de una creciente incertidumbre internacional, con la comunidad global atenta a las consecuencias políticas, legales y humanitarias de una operación sin precedentes contra un jefe de Estado en ejercicio y al impacto que estos hechos puedan tener en el futuro inmediato de Venezuela.