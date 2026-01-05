La noche de este lunes 5 de enero estuvo marcada por momentos de tensión e incertidumbre en Caracas, luego de que se reportaran disparos y detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. Los hechos generaron alarma entre los residentes del centro de la capital y una rápida difusión de imágenes y testimonios en redes sociales.

De acuerdo con versiones preliminares recogidas por las agencias EFE y AFP, las detonaciones habrían sido producto de una respuesta de las fuerzas de seguridad ante el presunto sobrevuelo de drones no identificados en cercanías del palacio presidencial, después de las 8:00 de la noche, hora local. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno.

Testigos señalaron que, además de los disparos, se escuchó el tránsito constante de numerosos motoristas en la zona, mientras que videos difundidos en plataformas digitales muestran el Palacio de Miraflores a oscuras y lo que parecen ser proyectiles trazadores en el cielo. Asimismo, se observó presencia reforzada de cuerpos policiales alrededor del complejo gubernamental.

Pese a la inquietud inicial, vecinos del sector y una fuente cercana al Gobierno indicaron a la agencia AFP que la situación se encontraría bajo control, aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre el origen ni el alcance del incidente.

Estos hechos se producen en un contexto político altamente sensible para Venezuela. Horas antes, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero. Rodríguez asumió el cargo por orden del Tribunal Supremo de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo venezolano.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo ante la justicia estadounidense, acusaciones que ambos han rechazado. El exmandatario sostiene que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y ha calificado su captura como un “secuestro” ejecutado por Estados Unidos.

Según la información conocida, la extracción de Maduro se realizó en medio de un operativo ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluyó bombardeos en Caracas y en varios estados del norte del país, en la región costera del Caribe, profundizando la crisis política e institucional que atraviesa la nación.

Mientras se esperan explicaciones oficiales sobre lo ocurrido en Miraflores, la comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, en un escenario marcado por la inestabilidad, los cambios abruptos en el poder y la creciente tensión en materia de seguridad.