El Gobierno Nacional inició la puesta en marcha del proyecto para la construcción de la Facultad de Inteligencia Artificial (IA) en Zipaquirá. Un proyecto estratégico que marcará un hito en la transformación digital de Colombia y Latinoamérica y que estará ubicado en el sector La Fragüita, frente a la Biblioteca

Regional José María Triana.

“En el país necesitamos fibra óptica y lotes como estos, para dar oportunidades de tecnología. Tenemos que saltar a la nueva tecnología, si no llega la fibra óptica, no llega el conocimiento. Esta facultad es para gente que en su colegio se vaya especializando en matemática y la aprenda, porque ya viniendo con la matemática, tienen que salir de esta facultad con matemáticas cuánticas. Estoy en un sueño, pues Zipaquirá no solamente va a traer nuevos premios Nobel, como ya lo hizo, sino que será epicentro de la matemática y la física”, enfatizó el Presidente Gustavo Petro.

Esta iniciativa busca convertir a la capital salinera de Colombia en un epicentro de innovación, creatividad y desarrollo tecnológico para toda la región, a través de una alianza estratégica con universidades, colegios, el Sena y otras entidades.

“Hoy instalamos la primera piedra de un proyecto que trasciende lo académico. Esta facultad será un lugar para que nuestras juventudes sueñen, para que nuestros emprendedores y emprendedoras creen, y para que el país dé un paso firme hacia un futuro donde la transformación digital se traduzca en bienestar y en más oportunidades para cada colombiano y colombiana”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

La construcción de la Facultad de Inteligencia Artificial tendrá una inversión que asciende a los $131.000 millones, y se materializa a través de un contrato con Findeter. Se espera que inicie su operación en diciembre de 2026.

La Facultad de Inteligencia Artificial promoverá la formación temprana en IA desde la educación básica y media, con un currículo técnico especializado para estudiantes de grados 10 y 11, asegurando una ruta de continuidad hacia la educación superior y la empleabilidad.