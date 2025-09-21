Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este sábado a Venezuela de consecuencias «incalculables» si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de «lo peor del mundo».

«Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales entre los que está lo peor del mundo de pisquiátricos a los que los ‘dirigentes’ de Venezuela han obligado a venir a Estados Unidos de América«, ha planteado Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

«Miles de personas han resultado heridas graves e incluso hay muertos debido a estos ‘monstruos’. Fuera de una vez de nuestro país. Ya. ¡O el precio que pagaréis será incalculable!», ha amenazado.

Venezuela acusa a Estados Unidos de desencadenar una «guerra no declarada» en el Caribe ya ha exigido una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses que han dejado ya al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington ha enviado varios buques de guerra al Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y ha desplegado cazas F-35 que se encuentran en Puerto Rico.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«Operaciones militares contra el Clan del Golfo seguirán aunque se adelanten diálogos de paz»: ministro de Defensa

| Europa Press | ,
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que su cartera planea «continuar la ofensiva contra» el clan del Golfo, pese al inicio, horas antes, de los diálogos de paz entre el Ejecutivo y el grupo armado en Doha, capital de…
Siga leyendo

La apuesta al Senado de los Chagüi

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Jorge David Pastrana (Davo Pastrana), exalcalde de Sahagún – Córdoba/Foto tomada de X Las familias políticas en el departamento de Córdoba se encuentran en reuniones de última hora para definir a los nombres de las personas que se encargarán de…
Siga leyendo

JEP emite sentencia por falsos positivos

| Confidencial Noticias | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Siga leyendo

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
Siga leyendo

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo