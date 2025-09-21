El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este sábado a Venezuela de consecuencias «incalculables» si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de «lo peor del mundo».

«Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales entre los que está lo peor del mundo de pisquiátricos a los que los ‘dirigentes’ de Venezuela han obligado a venir a Estados Unidos de América«, ha planteado Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

«Miles de personas han resultado heridas graves e incluso hay muertos debido a estos ‘monstruos’. Fuera de una vez de nuestro país. Ya. ¡O el precio que pagaréis será incalculable!», ha amenazado.

Venezuela acusa a Estados Unidos de desencadenar una «guerra no declarada» en el Caribe ya ha exigido una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses que han dejado ya al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington ha enviado varios buques de guerra al Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y ha desplegado cazas F-35 que se encuentran en Puerto Rico.